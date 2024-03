Pioli | «Milan | dobbiamo vincere Sulla formazione di domani…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’allenatore delha parlato alla vigilia del match di Europa League contro lo Slavia Praga domani a San Siro L’allenatore rossonero Stefanoha rilasciato delle dichiarazioni a Sky alla vigilia diSlavia Praga d’Europa League. SLAVIA PRAGA – «Ha dimostrato le sue qualità, è una squadra da rispettare, servirà attenzione».– «Bisogna pensare di poterla coppa,superare un ostacolo non semplice, abbiamo tutte le caratteristiche per far bene». LAZIO – «Con la Lazio non abbiamo giocato la nostra miglior partita, abbiamo ottenuto una vittoria importante, adesso arriva un momento importante della stagione» GIOCATORI RECUPERATI – «Stanno bene, una fortuna aver così possibilità di scelta, adesso devono riprendere ...