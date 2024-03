Pioggia di balle e solite smorfie Meloni rischia pure in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una chiusura di campagna elettorale quella dei leader nazionali delle destre a Pescara, a sostegno del loro candidato al bis alla guida della RegioneMarco Marsilio, che tocca tutti i loro temi identitari. Conditi da una serie di fake news sull’Italia che cresce e che non è mai stata così in salute come ora che al governo ci sono loro. Sul palco si sono ritrovati come era stato in Sardegna per sostenere il candidato Paolo Truzzu la premier e leader di FdI, Giorgia, e i due vicepremier e, rispettivamente numeri uno di Forza Italia e Lega, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Manganelli, Europa matrigna e fake news sulla crescita. La premiera Pescara replica lo show di Cagliari Si parte dal tema sicurezza con la difesa a oltranza e indiscriminata delle Forze dell’Ordine. “La nostra priorità ora è il rinnovo del ...