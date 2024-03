Piogge sparse e rovesci | in serata qualche schiarita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ecco le previsioni meteo sulla Lombardia, dal bollettino ufficiale emesso mercoledì 6 marzo dal Centro Meteorologico Lombardo. Previsioni a cura di Tommaso Grieco. ANALISI SINOTTICA Una veloce perturbazione interessa in queste ore la Lombardia, arrecando nuove precipitazioni diffuse, localmente a sfondo temporalesco. Tra oggi pomeriggio e venerdì pomeriggio vivremo una parentesi di relativa stabilità, stante un promontorio anticiclonico mobile. Da venerdì pomeriggio, tuttavia, una nuova depressione nord-atlantica porrà le basi per un altro peggioramento del tempo che andrà concretizzandosi durante il fine settimana. Mercoledì 6 marzo 2024 Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino molte nubi su tutta la regione, con, localmente a sfondo temporalesco. In giornata cessazione dei fenomeni ed a sera avremo schiarite ...