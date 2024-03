Piena del fiume Po | l’esperto | “Previsti allagamenti in golena”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Rovigo, 06 marzo 2024 – Attenzione, ma non paura per il passaggio delladelPo per la quale è stata comunque emessa un’allerta arancione. Il colmo didel Po è transitato a Casalmaggiore, in Lombardia, con m 4,30 sullo zero idrometrico e sta transitando in queste ore a Borettonel Reggiano (nella mattinata di oggi il livello è nell’intorno di m 5,14), entrambi i valori rientranti nella criticità ordinaria (colore giallo). Il tratto più occidentale del Po è tornato sotto le soglie di criticità. Per le prossime 24 ore si conferma il mantenimento dei livelli sopra la soglia 1 di criticità (colore giallo) nel tratto tra Boretto e Pontelagoscuro, nel Ferrarese, mentre nei tratti terminali e del delta si stima che i valori possano superare la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione). Il che significa che l’acqua ...