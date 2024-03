Pichetto | uscita dal carbone nel 2025 tranne in Sardegna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "L'obiettivo di abbandono delnel mix di generazione elettrica a partire dal 31 dicembrepotrà sicuramente essere confermato per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della, dove sarà realizzabile tra il 2026 e il 2028". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. "Il phase out dalha richiesto anche la pianificazione di nuova capacità sostitutiva a gas - ha proseguito-. Tra il 2021 e il 2023 sono stati autorizzati 4 nuovi impianti a ciclo combinato a gas ad alta efficienza (Tavazzano, Fusina, Ostiglia e Monfalcone), attualmente in fase di cantiere, di circa 850 Megawatt ciascuno, per una potenza complessiva di 3400 Mw. Sono stati ...