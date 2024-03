(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Dalle analisi effettuate, congiuntamente a Snam, risulta che, per l'Italia, la chiusura della rotta ucraina non, al netto di eventuali ulteriori eventi concomitanti che potrebbero limitare gli approvvigionamenti (interruzione del flusso algerino) oppure aumentare la domanda (improvviso picco di freddo), proprio grazie alle azioni già messe in atto". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. Perc'è "il rischio di maggiori tensioni sui prezzi, dovute principalmente alla domanda dei sistemi gas degli altri Stati appartenenti al gruppo ed interconnessi con il nostro, che però non hanno accesso ad un numero sufficiente di rotte di approvvigionamento o al Gnl". ...

Pichetto, stop gas russo non porterebbe criticità eccessive: Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. Per Pichetto c'è "il rischio di maggiori tensioni ...notizie.tiscali

Pichetto, contenuto l'effetto del Mar Rosso sull'Italia: "L'effetto finale sull'Italia" della crisi del Mar Rosso "è rimasto sempre contenuto", poiché "i greggi d'importazione in questi primi mesi del 2024 sono stati prontamente rimpiazzati con provenienze ...ansa

Imballaggi, accordo in Ue: stop a molti monouso in plastica, salva l’insalata in busta. Esenzioni al riuso: contentino per l’Italia: Il Consiglio dell’Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. L’Italia era molto preoccupata, ma qualche ...ilfattoquotidiano