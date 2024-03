Pichetto | contenuto l' effetto del Mar Rosso sull' Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "L'finale" della crisi del Mar"è rimasto sempre", poiché "i greggi d'importazione in questi primi mesi del 2024 sono stati prontamente rimpiazzati con provenienze da altre aree" e "le importazioni di prodotti raffinati complessivamente contano per meno del 18% dei prodotti disponibili sul mercato nazionale, mentre il resto è soddisfatto dalle raffinerie nazionali". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. "Nell'ultima crisi relativa all'area del Canale di Suez il sistema di raffinazioneno ha reagito prontamente - ha spiegato-. Nel 2023 i greggi d'importazione che transitano nell'area del Golfo ...