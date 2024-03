Pichetto | bollette luce e gas calate del 20% tra 2023 e 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Le dinamiche dei prezzi delle forniture di energia elettrica e gas sono molto diverse da quelle mostrate nel corso della crisi che ha connotato le annualità 2022 e. Tra la fine dele l'inizio del, i valori medi delle offerte di elettricità e gas a prezzo fisso per il mercato domestico sono diminuiti di circa il 20%, sulla scia di mercati all'ingrosso in ribasso". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, al question time alla Camera. "Nei mesi di gennaio e febbraio- ha spiegato il ministro -, la media mensile del prezzo di acquisto sulla borsa elettrica italiana (Pun) è tornata stabilmente sotto i 100 euro a MWh, in calo del 14,1% sulla media di dicembree di circa il 40% su quella di gennaio. ...