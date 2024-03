Pianista Giuseppina Torre in concerto per l’evento “Donne per sempre”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (askanews) – Lae compositricesarà inil 16 marzo presso la Sala Consiliare della Sede Municipale di Minervino Murge (Piazza Aldo Moro 6, Barletta-Andria-Trani – ingresso libero – ore 19.30) e il 17 marzo al Teatro Curci di Barletta (C.so Vittorio Emanuele II, 71 – ore 18.00).del 16 marzo è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Minervino Murge e sarà introdotto dalla Sindaca Prof.ssa Maria Laura Mancini che ha voluto intitolare il“Amore per essere amore… e non deve far male”, richiamando una citazione della Campagna di comunicazione contro la violenza di genere “Se fa male non è amore”. Ildel 17 marzo “per”, realizzato dal Rotary ...

