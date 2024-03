Pezzotta riunisce la sua lista | giovani in prima fila e via ad un ciclo di incontri tematici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. Andreamarcia spedito nella sua campagna elettorale. Centrodestra al lavoro con il suo candidato in, pronto ad affrontare i prossimi impegni e ad entrare sempre più nel vivo della sfida che lo vedrà contrapposto alla sua avversaria politica Elena Carnevali. Il civico indicato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, come da cronoprogramma, ha radunato i componenti della suacivica per una serata conoscitiva. Al Point di via XX Settembre, infatti, è andata in scena lariunione di gruppo, dopo glie i colloqui personali che hanno caratterizzato la fase di costruzione di una squadra chenon ha mai nascosto voler rendere protagonista sul territorio e non solo in questa fase, ma anche e soprattutto dopo il voto ...