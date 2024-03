Peter Sagan torna a correre | l’operazione al cuore non lo ha fermato | obiettivo Olimpiadi di Parigi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo la delicata operazione cardiaca con l'impianto di un frequenzimetro per gestire le aritmie, il campione slovacco di ciclismoha ufficializzato la sua presenza al prossimo Giro di Ungheria. Una tappa che ha aggiunto al suo programma di avvicinamento a2024, principaledi stagione - e forse ultimo in carriera - dove si cimenterà nelle prove di mountain bike e di cross country.

GIRO D'UNGHERIA, AL VIA CI SARA' ANCHE Peter Sagan: Doppietta del Roland Cycling Team nella prima di una serie di gare in programma a El Salvador. Antri Christoforou, campionessa nazionale cipriota, ha vinto in solitaria il G.P. Surf City presentandosi ...tuttobiciweb

Moreno Moser: “Sono l’unico italiano ad aver vinto le Strade Bianche. Al nostro ciclismo manca un Sinner”: Nei suoi primi 17 anni di vita la Strade Bianche ha avuto un solo vincitore italiano. Nel 2013, anche sfruttando il grande lavoro del compagno di squadra Peter Sagan, Moreno Moser arrivò tutto solo in ...repubblica