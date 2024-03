Pesanti accuse a Sergio | “Scimmia | mezzo uomo! Esagera con la forza”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Durissimo sfogo di Josh Rossetti controD’Ottavi. Il fratello di Greta ha rivoltoal gieffino perché secondo lui avrebbeto con laprendendo sua sorella per i polsi durante un momento di gioco. Josh ha attaccatoanche perché questo si sarebbe lamentato del fatto che la gieffina non vorrebbe dormire con lui al Grande Fratello. Il ragazzo si è poi detto pronto a ricevere delle querele per quello che ha detto nelle sue storie Instagram. In realtà nei video che circolano on line si vede chiaramente chee Greta giocano facendo una finta lotta, entrambi ridono, lui ripete ‘mi fai male’, ma lo dice ridendo e lo stesso fa lei quando risponde ‘mi verranno i lividi ai polsi’. Josh Rossetti, le...