Perugino ’primo pittore’ | la Pala di Durante splende di nuovo in mostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Fano, 7 marzo 2024 – Si chiamava Pietro Vannucci detto il. Ma quando nel 1488 firmò il contratto per una granded’altare a Fano venne qualificato come ‘Primus pictor in orbe’ , ovvero primo pittore al mondo. Del resto era reduce dagli affreschi nella Cappella Sistina; in quel momento era il più cercato – e pagato – d’Italia. Lo si può ben capire visitando lain corso alzzo Malatestiano, aperta fino al 7 aprile e dedicata alladi, dal nome del committente. "L’esposizione è pensata – spiega Anna Maria Ambrosini Massari, curatrice assieme a Emanuela Daffra – per riabbracciare il dipinto appena tornato da un restauro di due anni svolto a Firenze, all’Opificio delle Pietre Dure. Il dipinto, o meglio i tre dipinti (lavera e ...