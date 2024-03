Persone scomparse | nel 2023 oltre un caso al giorno in Bergamasca | 7 i decessi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Claudio, Dibre, Carlo… Sono solo alcuni nomi dellelo scorso anno in. Un lungo elenco composto dauna denuncia al: 401 per l’esattezza le segnalazioni nel, che collocano la nostra provincia al secondo posto nella classifica lombarda (guidata da Milano, con 1200 casi). Sono i numeri contenuti nella relazione annuale elaborata dall’ufficio del Commissario straordinario del Governo. Nel report vengono esaminati i dati relativi alle denunce e ai ritrovamenti che si sono registrati nel nostro Paese, confrontandoli con quelli del 2022 per analizzare l’andamento del fenomeno e individuare ogni possibile iniziativa per rendere ancora più efficaci le azioni messe in campo. In particolare, nel corso delsono state ...