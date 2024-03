Persona 3 Reload | Expansion Pass annunciato con un trailer | sarà gratis su Xbox Game Pass

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 6 marzo 2024) SEGA ed Atlus hanno, nuovo pacchetto d’espansione che include nuovi costumi, tracce musicali di sottofondo e uno scenario con contenuti narrativi estesi, Episode Aigis -The Answer-. Il tutto inoltregratuito per gli abbonati ad. Come leggiamo suWire, questo pacchetto DLCdisponibile il 12 marzo suSeries XS,One e PC edisponibile gratuitamente per gli utenti diUltimate come parte del programma Perks.3 ...