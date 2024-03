“Perla | lui prova qualcosa per te” Grande Fratello | la verità nella sauna | “Per questo fa così”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “C’è un altro che ti vuole”.viene fuori la. Ma attenzione, questa è solo la sua supposizione e di confermato c’è poco o niente, se non gli atteggiamenti davvero particolari del concorrente. Ma andiamo con ordine. La bomba scoppia dopo che Federico ehanno una brutta discussione. Tutto inizia dopo un brutto confronto per capire chi doveva lavare i piatti: “Ma stai scherzando?”. >> “Guardate Beatrice”., basiti davanti alla scena con. Non se lo aspettava nessuno E ancora: “viene verso di me alterato, urla, si mette tre metri vicino, ti rendi conto? Manco mio padre fa. Sono nervosa perché a me ...