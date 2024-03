“Perché non riesco a rimanere incinta?”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Buongiorno, sono Sara ho 38 anni (a settembre saranno 39) e mio marito ha 35 anni. Poiché non riuscivamo ad avere figli dopo un anno e mezzo di tentativi, a settembre 2023 ci siamo decisi e siamo andati da un ginecologo: abbiamo fatto entrambi tutti gli esami previsti: analisi ormonali, spermiogramma, isteroscopia, sonoisterosalpingografia. Sono tutti ok e non c’è nessun problema. Abbiamo iniziato a prendere delle vitamine suggerite dal ginecologo (Profecund) e abbiamo acquistato anche i test per ovulazione, ma da settembre 2023 a oggi dopo tutto questo non è cambiato nulla. Abbiamo rapporti mirati ma ogni mese il ciclo arriva super regolare. Non ho mai avuto aborti, non ho avuto mai la “gioia” di un ritardo e dell’acquisto di un test di gravidanza. Capisco che sono vecchia “biologicamente”, ma non per questo vorrei andare a finire a fare un percorso PMA (oltre che dispendioso di ...