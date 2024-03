Perché la musica sui social non può essere gratis

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Di recente è salito alla ribalta il mancato accordo per il rinnovo di un contratto di licenza tra la Universal Music e TikTok. Prima c’era stato il caso – risolto solo con un accordo transitorio rinnovato già tre volte – della contesa tra Meta (quindi Facebook e Instagram) e la SIAE. Oggi ci troviamo di fronte all’ennesima rappresentazione di questo paradigma, con le accuse mosse dalla NMPA americana (che rappresenta 17 etichetteli) e X. Si parla di diritto d’autore e diutilizzata sui principalinetwork. Un paradigma che – per molti fattori – non puòracchiuso nella volontà di renderne l’utilizzo (da parte delle piattaforme) gratuito. LEGGI ANCHE > La mezza vittoria di X nella causa per violazione del copyrightle Se è vero che noi utenti abbiamo la libertà di ...