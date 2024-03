Perché credo che l’elettore storico M5S non voterà più | tantomeno alle regionali in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) di Maurizio Contigiani Il grosso degli ex votanti M5S (sei milioni persi tra le due elezioni politiche) continueranno ad essere ex votanti. Il 15-16%, rimasto al partito di Conte, dal famoso 32% del 2017 diventa 6-9% quando il candidato è proposto dai 5S in coalizione regionale col Pd, scende al 2-3% quando il candidato lo sceglie il Pd.del Movimento fondato da Casaleggio nonpiù. Nonpiùnon tollera nessun’altra entità politica che si chiami di destra o di sinistra,di centro o terzo polo che sia. Chiunque avesse fatto parte di quei sei milioni, in realtà, non era neanche 5S, non stava da nessuna parte se non a favore di ciò che considerava buon senso, in particolare che la competizione politica avrebbe dovuto lasciar fuori dalla ...