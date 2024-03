Percassi pre Sporting Atalanta | «Scamacca? Può fare di più Sul calendario…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le parole dell’amministratore delegato dell’Lucatra, la gara con loe il calendario Ai microfoni di Sky Sport, Luca, ad dell’, ha voluto parlare in vista della sfida contro lo. «Sappiamo quanta fatica abbiamo fatto per arrivare qui. Giochiamo contro una grande squadra ed è un grande onore essere qui.? Al di là del costo è normale che ci siano grandi aspettative, la verità è che Gianluca ha fatto tanto, ma è chiaro che servadi più e il mister può fargli tirare fuori il meglio. Sul calendario posso dire che qualcosa ci ha tolto dal punto di vista del recupero: Intersi poteva giocare in un momento diverso, ma noi non ci ...