Percassi | «Inter-Atalanta rammarico Poteva essere in un altro momento!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lucatorna, come fatto da De Roon, sudisputata una settimana fa. L’Amministratore Delegato bergamasco avanza alcune lamentele sul calendario. CALENDARIO – Una settimana fa, poi nel weekend la Dea ha sfidato il Bologna, e domani incontrerà lo Sporting in Europa League. L’Amministratore Delegato del club bergamasco esprime insoddisfazione per il calendario. Le parole di Lucasu Sky Sport 24: «4 partite in 11 con avversari di livello? Sicuramente il fatto di giocare cos’ tante partite inevitabilmente qualcosa toglie in termini di recupero fisico e mentale. Ilè che probabilmente la partitasigiocare in undiverso. Ma ...