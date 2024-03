Per non buttare i soldi Branko | l' oroscopo di oggi | il segno che verrà spennato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Le stelle di": l'di, mercoledì 6 marzo. ARIETE Bello il vostro impulso di proteggere, attenti però a non diventare soffocanti, troppo possessivi. Luna è quadrata, tante discussioni da affrontare anche in famiglia e con le donne vicine. Se non vi va di discutere, rimandate, ma non potete evitare confronti professionali e argomenti che toccano le finanze. Giove si fa sentire con lettere legali. L'esito della giornata dipende dalla capacità di intermediare tra le due parti in conflitto. TORO Fino all'ultima goccia va bevuta questa meravigliosa Luna in Capricorno, e non solo per vivere appassionatamente l'amore (anche di giorno, non solo di notte), ma per aggiustare qualche rapporto di affari o di lavoro ancora a rischio Mercurio. Sistemate al più presto questioni dicon fratelli, le ...