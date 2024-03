Per Kengo Kuma il mondo di Fendi è “a misura d’uomo”

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sono passati più di 1.400 anni dall’invenzione del washi al suo debutto sulla passerella di, eppure in qualche modo è successo. Il merito va a Silvia Venturiniovviamente, ma soprattutto a, l’architetto giapponese che ha trasformato questa particolare tipologia di carta fatta a mano nella protagonista della collaborazione vista in passerella lo scorso anno in occasione dello show Primavera/Estate 2024 di. «Il progetto è nato mentre stavamo cercando dei nuovi modi di utilizzare la carta washi per scopi diversi da quelli per cui era stata usata fino a quel momento», mi ha rivelatospiegandomi come avesse fatto un materiale nato nel 610 a finire sulla passerella di uno dei marchi più famosi al ...