Per Carla Lonzi | nata il 6 marzo 1931 | la parità di genere iniziava dal rifiuto della cultura maschile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pesci ascendente Gemelli,sembra affiorare dal suo segno d’acqua per farsi vento e volare oltre la tradizione con un testo fondamentale come il Manifesto di Rivolta femminile (1970): frasi brevi e lapidarie contro i concetti di verginità, castità e fedeltà. Contro quelli di famiglia, maternità, lavoro domestico non retribuito. Il coraggio delle donne afghane: sfidano il regime talebano per chiedere maggiori diritti X ...