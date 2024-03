Pentimento e la grottesca categoria che sovrappone la morale alla legge

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non ho conosciuto Barbara Balzerani, e anche se pensassi di saperne di più non mi metterei a darne un giudizio: l’hanno già fatto in tanti, per mestiere o per piacere. Vorrei invece fermarmi sulle parole che ogni titolo di giornale o di telegiornale ha impiegato per lei: “Mai pentita”. E’ un nome,, già nobile, di cui si è fatto da qualche decennio un abuso distratto o compiaciuto, oltre che una, quella dei “pentiti”, chela. Di mafia, prima di tutto, poi di tutto. Gli amministratori della giustizia si sono mutati in confessori e vidimatori della sincerità dele somministratori della penitenza. Le obiezioni sono state travolte dall’abitudine, e le conversioni, affare interiore per ...