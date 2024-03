Pentathlon Moderno | Cicinelli e Micheli vanno in semifinale in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Cairo, 6 marzo 2024 – E’ in svolgimento la prima tappa dideldel 2024 di. Gli Azzurri hanno staccato la qualificazione nelle gare di scherma, per l’accesso alla. A Il Cairo, in Egitto, Matteo(Carabinieri) e Roberto(Fiamme Oro) proseguono il cammino. Sono stati eliminati, fuori di pochissimo, il campione europeo Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Alessandro Colasanti (Carabinieri). Il racconto delle gare – fipm.it (Federazione Italiana) Robertoha chiuso la qualifica del gruppo “A” al quinto posto con 1186 punti, mentre Malan è stato il primo degli esclusi, tredicesimo con 1174 punti. Nel gruppo “B”ha ...