Pensioni ultime notizie | quali prospettive per il 2025?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilsi prospetta come un anno cruciale per le riformestiche in Italia. Dopo i tentativi nel 2024, il governo si trova di fronte a nuove sfide nel tentativo di introdurre modifiche significative al sistema previdenziale. Tuttavia, le restrizioni imposte dal patto di stabilità europeo rappresentano un ostacolo significativo che limita le opzioni disponibili. Obiettivi del Governo e limiti di spesa L’obiettivo principale del governo è quello di introdurre una Quota 41 per l’accesso alla pensione, consentendo ai lavoratori di ritirarsi con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età . Tuttavia, l’allocazione dei fondi nella Legge di Bilancio 2024 ha evidenziato una priorità per altri settori, come gli aiuti ai lavoratori e il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione. Ciò ha lasciato risorse limitate per le riforme ...