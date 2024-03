Pellet non sicuro | maxi sequestro della Guardia di Finanza

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento, hanno sottoposto aamministrativo 10.635 kg dinon conforme al Codice del Consumo. In particolare, nell’ambito di mirate attività in materia di sicurezza prodotti, i FinanzieriSezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Benevento hanno individuato nella provincia di Benevento un operatore commerciale che deteneva presso il proprio deposito, pronti per la vendita, numerosi bancali dida riscaldamento, risultati privi di qualsivoglia informazione prevista dalla normativa vigente, ossia, l’indicazione dell’origine del prodotto e la sua composizione, la sede legale del produttore o semplicemente la tipologia di legno utilizzata per produrlo. Solo l’apposizione di tali indicazioni, ...

Davvero conviene l’acquisto di una stufa a pellet? I vantaggi ci sono ma occhio all’apparecchio scelto in negozio. Le stufe a pellet sono diventate sempre più ... (informazioneoggi)

Si sente spesso parlare di quanto sia ecologico il pellet , ma è davvero una fonte di energia così pulita? Ecco cosa rivela uno studio sull’argomento come in ... (informazioneoggi)

Pellet, Unicoop Tirreno ingloba l’aumento dell’Iva: Venerdì 1° marzo Unicoop Tirreno ha deciso di inglobare l’aumento dell’Iva mantenendo il prezzo del Pellet in vendita nei propri supermercati in Toscana, Lazio e Umbria come se fosse ancora del 10%.livornopress

Come si applica un codice promozionale Eurobrico: Azienda che si è imposta all'attenzione degli appassionati del fai da te, Eurobrico offre un catalogo con oltre 40 mila prodotti, in grado di accontentare anche i più esigenti in materia. A rendere mi ...ansa

Unicoop Tirreno ingloba iva e mantiene prezzo Pellet: L’operazione, che andrà avanti fino alla fine di aprile 2024, comporta per Unicoop Tirreno un investimento di circa 20mila euro, mentre soci e clienti avranno un risparmio dell’11 per cento circa su ...gdoweek