Pegollo dà la carica | Niente è perduto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) VERSILIA L’obiettivo in casa Real Forte Querceta è uno solo: mantenere la calma. Perché le due sconfitte (immeritate) contro Livorno e Ghiviborgo hanno lasciato il segno. La classifica piange ma questo non è il momento per alzare bandiera bianca. "Siamo ancora in piena lotta",l’ambiente il capitano Pietro. "e, se continuiamo a giocare così, sono sicuro che ci rialzeremo". Pietro, partiamo dalla gara di domenica scorsa. Trenta minuti alla grande, Real Forte Querceta padrone del campo e Ghiviborgo alle corde. Poi cosa è successo? "La nostra colpa è non aver concretizzato le tante occasioni create. Li abbiamo messi veramente in grande difficoltà grazie alla pressione alta e al gioco sugli esterni. Se fossimo andati in vantaggio, la partita avrebbe preso un’altra piega". Come si ...