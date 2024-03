Pedopornografia | più di 10mila file sullo smartphone | 2 arrestati tra Roma e Latina

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Coinvolti bambini anche in tenera età. Il materiale illecito su piattaforme di cloud storage La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 50 anni, residente in provincia di, nell'ambito di un'attività di contrasto internazionale sugli abusi sessuali nei confronti di minori. L'indagine, si legge in una nota, è stata