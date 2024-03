Pechino Express torna su Sky | i concorrenti raccontano i dietro le quinte della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È arrivato il momento di prepararsi per un’avventura straordinaria poiché la tanto attesa prossimadista per iniziare. A partire da giovedì 7 marzo, infatti, i telespettatori avranno l’opportunità di seguire in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW un nuovo emozionante viaggio alla scoperta di luoghi sorprendenti e straordinari. Lo show targato Sky Original e realizzato da Banijay Italiacon la sua undicesimadal titolo– La rotta del Dragone. Suddiviso in 10 puntate, l’itinerario di quest’anno porterà le otto coppie diad esplorare le regioni settentrionali del Vietnam, passando per le città ricche di spiritualità del Laos per, poi, concludere il viaggio tra i panorami ...