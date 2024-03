Pecci | “Juric? La sua strategia più mirata a non far giocare gli avversari”

(Di mercoledì 6 marzo 2024): penso sempre che il destino delle squadre sia scritto dai giocatori, poi l’allenatore fa del suo meglio Eraldo, ex calciatore di Torino e Napoli e commentatore Rai, ha parlato al Corriere di Torino sulla prossima sfida tra gli Azzurri e la squadra granata. Queste le sue parole:: l’allenatore, quando è molto bravo, porta un 2% di vantaggio, quando è un somaro può fare un 30% di danni “Io penso sempre che il destino delle squadre sia scritto dai giocatori, poi l’allenatore fa del suo meglio, ma in campo non ci va lui. L’allenatore, quando è molto bravo, porta un 2% di vantaggio, quando è un somaro può fare un 30% di danni. Riguardo a, tuttavia, mi sembra di poter dire che la suasia piùa non fargli ...

