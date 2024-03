Pavimentazione al fotofinish

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il 9 maggio, dopo l’arrivo della quinta tappa a Lucca, il Giro d’Italia ripartirà dal comune di Viareggio verso Rapolano Terme. Partirà più precisamente da Torre del Lago, dalla Villa del Maestro, per omaggiare i cento anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini. Con la clemenza del meteo, i lavori sul Belvedere – conclusa la fase dei sottoservizi – potranno accelerare per consentire l’allestimento de villaggio rosa sulla riva del Massaciuccoli. Proprio sul Belvedere ieri l’assessore allo sport Rodolfo Salemi ha accolto una delegazione di Rcs per fare il punto sulla tappa, e il percorso che la caravona dovrà seguire. In alternativa c’è sempre la Marina.