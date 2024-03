Pavia | firma fuori tempo sul foglio dell’espulsione | attivista di Ultima generazione assolto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Qualcuno ha chiesto un permesso dal lavoro, altri hanno preso un treno e sono arrivati davanti al tribunale di. Molti i ragazzi presenti, ma anche alcune persone più adulte per impedire che potessero verificarsi incidenti. Tutti con un unico scopo: sostenere l’diSimone Ficicchia a processo per i fatti connessi al blocco del traforo del Monte Bianco cui ha partecipato nel 2022. La mancataÈ stato lo stesso ventenne vogherese a chiamare a raccolta nei giorni scorsi gli amici perché tenessero un presidio, mentre lui veniva interrogato dai magistrati. “La vicenda suona come ottocentesca – ha detto Simone prima dell’udienza -, invece si è verificata nel dicembre 2022. Rischio da 1 a 6 mesi di carcere semplicemente per non ...