Paura a Wall Street | la banca Nycb alla ricerca di capitali di emergenza Il titolo crolla del 40%

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Colano a picco ale azioni di New York Community Bancorp (),statunitense già da tempo nell’occhio del ciclone. Iperdono il 40% dopo la notizia secondo cui lasarebbediper ripristinare la fiducia degli investitori. Da inizio anno lazzazione dell’istituto, che vale ora in borsa 1,3 miliardi di dollari, si è ridotta di oltre l’80%.è focalizzata sui finanziamenti per immobili commerciali, in particolare uffici che stanno soffrendo la diffusione del lavoro da casa dilagato durante la pandemia. La settimana scorsa laha annunciato la sostituzione del suo amministratore delegato e ha individuato “debolezze ...

Wall Street apre in rialzo, Dj +0,49%, Nasdaq +1%: Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,49% a 38.768,82 punti, il Nasdaq avanza dell'1% a 16.091,32 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,71% a 5.114,36 punti. (ANSA) ...ansa

Banche Usa: a Wall Street torna la Paura in vista stop schema Fed. Non solo NYCB: il grande attacco short: La Paura di nuovi ulteriori casi infettò i mercati finanziari di tutto il mondo, travolgendo in modo particolare Wall Street e le borse europee. Qualcuno paragonò la fine dei giochi di SVB anche al ...finanzaonline

Banche Usa, la New York Community Bancorp crolla sui prestiti: torna la Paura dei crac da Silicon Valley: Dubbi sulla trasparenza. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha rassicurato sulla solidità del sistema bancario americano. Ma, a giudicare dai timori di Wall Street, potrebbe non essere un caso is ...corriere