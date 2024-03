Pattinaggio in-line corsa Dario Rossi | doppio podio tricolore Hockey Empoli bene a Pescara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La squadraindell’si è ripetuta. Dopo i buoni risultati colti con gli Allievi Andrea Margiotta e Mattia Di Bari, piazzatisi entrambi a metà classifica nelle prove Giro a Cronometro e 1000 metri Sprint, i ’ciuchini volanti’ hanno ottenuto buoni risultati anche ai campionati italiani indoor della categoria Ragazzi, andati in scena al pattinodromo “Ex” Gesuiti“ di. Nel Giro a Cronometro ottimo secondo posto per, mentre Christian Ciampalini ha chiuso con un comunque onorevole decimo posto. Affamato di medaglie,si è poi ripetuto nella distanza del Giro e Mezzo Sprint dove, dopo una semifinale in recupero a causa di una scivolata alla penultima curva, centra il bronzo. Tanta ...