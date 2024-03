Passerini | “Milan? Mi aspetto che Pioli lanci Chukwueze contro lo Slavia Praga”

Carlos Passerini , giornalista de 'Il Corriere della Sera' ha parlato di Milan-Rennes e in particolare del futuro di Stefano Pioli in panchina (pianetamilan)

Pioli-Milan, svolta decisiva per il futuro: la grande novità: Il futuro di Stefano Pioli al Milan può subire una svolta. La dirigenza valuterà attentamente la situazione per il suo avvenire. I rossoneri sono reduci da una rocambolesca vittoria allo Stadio ...spaziomilan

Il preside del liceo Parini di Milano: “Il picchetto per occupare la scuola è un gesto fascista”: “Forse ho esagerato a dirmi prigioniero politico. Ma quando una minoranza impedisce agli altri di seguire le lezioni fa un atto ...milano.repubblica

Gentiloni: “Rotto il soffitto di cristallo del debito comune ora tocca alla difesa”: MilanO – Dal voto di giugno non si aspetta «ribaltoni». Ma non per questo il consenso intorno a una sempre più possibile conferma dello “schema von der Leyen” deve portare l’Europa a rilassarsi. E a d ...repubblica