Passa al mercato libero e la bolletta schizza a 262mila euro | “Non accettano l’autolettura”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Surreale”. Così un commerciante di Venezia, un gioielliere titolare di un piccolo negozio di 15 metri quadri in piazza San Marco, ha definito ladella luce ricevuta nei giorni scorsi, con un conto totale che supera i 260 mila, con un consumo attribuitogli di oltre un milione di kilowattora. Il commerciante èto dai circa 700a bimestre del precedente operatore atutelato sino a ritrovarsi in mano unache ora non ha alcuna intenzione di pagare anche perché, a suo dire, non corrisponde affatto al consumo reale.Leggi anche: Bollette, le tariffe a prezzo variabile nascondono l’insidia Il racconto del gioielliere Secondo il racconto del titolare, tutto è iniziato la scorsa estate, con ilggio al ...