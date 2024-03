Pasquino campionessa europea a Parigi | Mastella | “Complimenti | orgoglio per la città”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024): “per la, le consegneremo quando tornerà dalla Francia una targa per tributarle il giusto riconoscimento istituzionale” Benevento, 6 marzo 2024 – “Le prestazioni di Rossanasulla pedanana sono state formidabili e le sono valse la medaglia d’oro nella spada, agli Europei di scherma paralimpica: un traguardo che è unper tutta ladi Benevento.a Rossana e all’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma ‘Antonio Furno’ per questo prestigioso risultato”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente.“Le consegneremo ...