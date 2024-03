Pasqua | la Lombardia tra mete più gettonate per le ‘vacanze rurali’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lasale sul podio delle regioni piùper ledi. Con il triplo delle ricerche in più rispetto allo stesso periodo del 2023 laè la terza regione più cliccata dagli utenti dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it. I luoghi preferiti sono appartamenti e agriturismi sul lago di Como. A confermare il trend positivo per le vacanze rurali, quelle a contatto con la natura, sono i dati raccolti da Feries, leader italiano nella ricettività extralberghiera online, relativi alle previsioni di viaggio per il weekend diattraverso i suoi due portali. Tra le regioni preferite dai turisti che hanno scelto un soggiorno lontano dalle città, lascala la classifica e si posiziona al terzo posto ...