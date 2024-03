Pasqua 2024 | le mete all' estero consigliate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Aprile si rivela spesso un mese dai molteplici volti per le vacanze. L'arrivo precoce dell'estate regala splendide giornate nei rapidi scappatelle verso le isole del sud Europa; gli amanti dello sci possono ancora cimentarsi sulle piste grazie allo sci primaverile nelle Alpi; mentre le città bagnate dal sole si aprono a piene mani, facilmente raggiungibili anche con viaggi sostenibili in treno. Ma c'è di più: aprile offre l'opportunità di esplorare alcune tra le meraviglie naturali più straordinarie al mondo, che si trovano in ogni angolo, dall'America del Sud all'Africa meridionale. Insomma, c'è una destinazione adatta a ogni preferenza di viaggio. Con le vacanze diche si avvicinano rapidamente, programmare un'avventura diventa un'opzione allettante per molti italiani. Il weekend del 30 marzo segna l'inizio delle festività, e le famiglie e gli amici si ...