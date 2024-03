Parla L’AGENTE Lucumi | che partita A gennaio tante offerte»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tra i prodotti ‘made in Sartori’ e ‘made in Thiago’ meglio riusciti della stagione da sogno del Bologna c’è anche Jhon Lucumì. A Bergamo, schierato nella ripresa, non ha sbagliato una virgola, risultando uno dei migliori in campo. Una prestazione mostruosa che ha lasciato a bocca aperta anche il suo agente, Simone Rondanini. "Ha impressionato anche me, che pure lo conosco bene – ha detto a Sportitalia –. Il fatto che l’allenatore gli dia, e gli chieda, libertà di movimento lo aiuta anche ad arrivare in attacco. In questa stagione Jhon ha avuto una crescita impor". E non se ne sono accorti solo a Casteldebole. "A– rivela il suo agente – ci sono stateopzioni (tra cui proprio l’Atalanta, ndr), però abbiamo deciso col club che la cosa migliore fosse continuare qui. Jhon ha tanta fiducia in Motta".