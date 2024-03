Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi Chalon-sur-Saône-Mont Brouilly | orari | tv | programma | altimetria Frazione importante per la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Laentra nella sua fase calda: dopo frazioni dedicate alle ruote veloci e la cronometro a squadre di ieri, arriva unaparticolarmente dura che sarà il primo vero e proprio spartiacque per lagenerale. PERCORSO Primo arrivo in salita della settimana edura con oltre 3000 metri di dislivello. Prima salita la non segnalata come GPM diagny-Les-Buxy per scaldare i motori, poi la Cote de Saint-Vincent, 2,9 km al 6,3% ma al 13% nell’ultimo chilometro. Dopo il transito da Cluny iniziano gli ultimi 100 chilometri difficili: Col de Boubon (4,4 km al 6%), Cote de Vauxrenard (3.2 km al 6.7%, max 13%), Col de Durbize (2.2 km al 9.4%, max 15%) e il primo transito sul(3 km al 7.7%, max ...