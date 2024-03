Paperdi Caserta | rinviata la gara con la NPC Rieti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaJuve2021 comunica che lacon la NPC, in calendario per domenica 10 marzo p.v. e valida per la XI giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B, è stataalle ore 20.30 di mercoledì 10 aprile. La decisione è stata adottata dalla FIP su richiesta del club bianconero ed in accordo con la società laziale per consentire una migliore organizzazione del rientro al PalaPiccolo, considerati i tempi burocratici necessari per la concessione dell’agibilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.