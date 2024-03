“Papà odia le donne | ecco cosa fa alla mamma” Il diario choc di Makka | che ha ucciso il genitore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Spero che tutti gli uomini simili brucino all’inferno. Non avrei mai neanche immaginato di portare via la vita ad una persona, ma preferisco portarla via a quel coglione prima che lui porti via l’unica ragione della mia vita, cioè mia madre. Chi troverà questo scritto capirà, o io sarò morta, o sarà morto lui”. Frasi terribili, agghiaccianti. Che fotografanoperfezione il dramma di, la ragazza di 17 anni che nelle scorse ore hail padre per difendere sé stessa e la madre dalle sue violenze. Il gesto estremo è arrivato dopo l’ennesima lite che rischiava di degenerare in una vera e propria aggressione, in quella palazzina di Nizza Monferrato (Asti) già teatro tante volte in passato di altri orrori. In un piccolo manoscritto di quattro pagine, ritrovato dai carabinieri, era stata la stessa ragazza ad annunciare ...