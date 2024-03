Papa Francesco ha chiamato Gino Cecchettin Il padre di Giulia | «Questo è un dono»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha telefonato a, papà di, uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Lo ha rivelatostesso, ieri sera – riportano i quotidiani locali – durante la presentazione pubblica del suo libro “Cara“, al teatro Verdi di Padova. La chiamata, ha raccontato, è giunta tramite il cardinale Matteo Zuppi, vescovo di Bologna e presidente della Cei. «È stato lui a chiamarmi dicendomi ‘Ti passo il Santo’. Io ho un rapporto con i ‘piani sopra’ un po’ equivoco – ha aggiunto – ma per quanto uno non ci creda, lui rappresenta due miliardi di persone. Quando senti le sue parole senti due miliardi di persone che ti danno una pacca sulla spalla e ti sostentano.è ...