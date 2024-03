Paola Perego | malore improvviso in diretta tv Lei sui social network rassicura i fan | Mi rimetto in forma | ci vediamo domenica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tanta paura per, conduttrice del programma ‘Citofonare Rai 2’ che va in onda ogni. Ad allarmare i telespettatori é stata la fuga improvvisa dallo studio della conduttrice della Rai. Secondo quanto riferito dalla sua collega e amica Simona Ventura, laavrebbe accusato un

Telespettatori in ansia durante la diretta di Citofonare Rai2. Dopo la pausa pubblicitaria, infatti, Paola Perego non c'era più. Aveva avuto un malore . La ... (liberoquotidiano)

Paola Perego dolce nonna: la foto insieme ai nipoti: Paola Perego ha vissuto, e sta vivendo, un periodo particolare della sua vita. Solo poche settimane fa ha comunicato i suoi problemi di salute che l'hanno costretta a subire un'operazione per l'asport ...today

Simona Ventura nel panico, si sente male e scappa via: come sta adesso, forte preoccupazione per le sue condizioni: Il tutto è accaduto durante una puntata della trasmissione che va in onda su RAI 2. Cerchiamo di capire meglio le sue condizioni.abruzzo.cityrumors

Citofonare Rai 2, panico in studio | Paola Perego si sente male: Panico in studio durante il programma Citofonare Rai2. Paola Perego si sente male e deve abbandonare lo studio.newscinema