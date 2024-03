Panini Durini ha chiuso dopo 12 anni | i clienti tra malinconia e preoccupazione | i messaggi Instagram

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 marzo 2024 –hai battenti il 4 marzo,ben 13di attività. Con un annuncio su, la paninoteca “chic" di Milano ha informato tutti che i suoi 12 locali in città (più altri sparsi in Lombardia, a Genova e a Torino) cessano di esistere. Mentre, i dipendenti hanno ricevuto venerdì scorso una stringata comunicazione, tramite email, con la richiesta di “restituire le chiavi dei punti vendita”. Nessuna spiegazione da parte dell’azienda, e nessuna rassicurazione sul loro futuro. Da lunedì stanno smaltendo le ferie, in attesa di sviluppi su una situazione definita "nebulosa" dai sindacalisti., chiusura senza spiegazioni. La mail ai dipendenti: “Restituite le chiavi dei locali” Finisce qui quindi ...