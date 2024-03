Panchina Milan | c’è un nuovo nome per il dopo Pioli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024), spunta unper lain vista del probabile addio di Stefanoa fine stagione: i dettagli La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del futuro delladele di Stefanoche, a prescindere da come andrà a finire questo finale di stagione, sembra essere arrivato al termine del suo ciclo in rossonero. Tra i nomi valutati dalla società per il futuro c'è anche quello di Julen Lopetegui: lo spagnolo è certamente ungradito alla società, anche se bisognerà tenere conto della variabile Ibrahimovic che avrà un ruolo centrale nella decisione deltecnico.