Pallanuoto femminile | vincono le prime quattro della classe negli anticipi del 13° turno della Serie A1

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il fine settimana dedicato alle Coppe Europee ha trasformato la tredicesima giornataregular seasonA1 di, la quarta di ritorno, in uninfrasettimanale: anticipatiincontri su cinque, con altrettante vittorie delleclassifica, in attesa del derby ligure tra Rapallo e Locatelli Genova, fissato per sabato. Resta in testa L’Ekipe Orizzonte, con le etnee cheil derby siciliano, giocato a Catania, con le acesiBrizz Nuoto per 9-16, conservando tre punti di margine sulla Plebiscito Padova, che passa a Monza, vincendo contro il Como Nuoto ...